События на Украине к 21:00 9 января: активизация ДРГ в ЛНР, ФРГ не планирует поставки танков Leopard 2 Киеву

Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе заявила, что в ЕС считают необходимым начать планировать восстановление Украины уже сейчас. По ее словам, союз готов играть ведущую роль в этом процессе, хотя на текущем этапе усилия направлены на «удовлетворение экстренных финансовых потребностей» Украины.