События на Украине к 21:00 9 января: активизация ДРГ в ЛНР, ФРГ не планирует поставки танков Leopard 2 Киеву

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о главных событиях на Украине и в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к вечеру 9 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Купянском, Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. В Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожены 3 диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы противника. Совокупные потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортер, 5 боевых бронированных машин, 13 пикапов и автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артподразделений, живая сила и военная техника в 126 районах, 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в Луганской Народной Республике (ЛНР) — артиллерийская система М777. Кроме того, в ДНР и Запорожской области уничтожены 2 самоходных артиллерийских установки Krab, 2 украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубица Д-30.
Истребительной авиацией в ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и Харьковской области, перехвачены 10 снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в ДНР и Запорожской области.
Херсонская область
В контролируемом ВСУ Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, а также электроподстанция. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, не уточнив, о каком предприятии идет речь.
Запорожская область
На контролируемую Киевом территорию выдворен директор Михайловского ПТУ, подозреваемый в оказании содействия украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона. По информации источника, глава учебного заведения собирал денежные средства на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс.
В центре Мелитополя обнаружен схрон с боеприпасами, который содержал в том числе устройства для дистанционного контактного подрыва взрывчатки. Кроме того, в заброшенном здании находились несколько ящиков с гранатами, выстрелы к гранатомету.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Александровка и Горловка. В результате обстрелов в Донецке погибла мирная жительница, ранения получили еще 3 гражданских. Также зафиксированы повреждения жилой застройки.
Продолжаются тяжелые бои в Соледаре. Отряды ЧВК «Вагнер» штурмуют здание городской администрации, также известно, что «музыканты» закрепились по линии частных строений вдоль автодороги Соледар — Соль. Полковник МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские формирования продолжают оказывать жесткое сопротивление наступающим подразделениям ЧВК.
Председатель правительства республики Виталий Хоценко заявил, что ДНР после возобновления работы крупного месторождения каолина, стратегически важного для цементного производства, планирует экспортировать его за пределы России.
ЛНР
На территории лагеря «Лесная сказка» в районе Северодонецка сотрудники спецслужб ЛНР обнаружили свидетельства подготовки малолетних диверсантов иностранными инструкторами. Сообщается, что на объекте содержались остатки зарубежного вооружения, антироссийская литература, карты и «учебные материалы» — например, муляж «пояса шахида», на котором дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами.
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские ДРГ активизировались на линии боевого соприкосновения с наступлением морозов. При этом все попытки диверсий пресекаются, добавил он.
Украина
Во Львовской и Сумской областях в понедельник введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, власти Черкасской области объявили о введении «желтых» графиков ограничения энергопотребления — 3 часа свет подается потребителям, 3 часа — нет.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о планах провести встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Турции 12-14 января.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украину менее чем за 2 месяца завезли по льготе трансформаторы и прочее оборудование для восстановления энергосистемы на сумму 11,3 миллиона долларов.
В Закарпатской области раскрыта нелегальная схема переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за денежное вознаграждение. По информации офиса генпрокурора Украины, организатор перевозки оценивал свои услуги в 12 тысяч долларов.
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о появлении новой петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении мандата всех парламентариев, состоящих в партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Их обвиняют в якобы пророссийской позиции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал достаточно.
Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе заявила, что в ЕС считают необходимым начать планировать восстановление Украины уже сейчас. По ее словам, союз готов играть ведущую роль в этом процессе, хотя на текущем этапе усилия направлены на «удовлетворение экстренных финансовых потребностей» Украины.
Мэрия Праги передала Николаеву генераторы и обогреватели. Ожидается, что генераторы мощностью 7,5 кВт будут распределены по коммунальным заведениям города для обеспечения их бесперебойной работы при отключении энергии.
На Украину прибыл с визитом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. Он заявил, что во время встречи с Тиммермансом поблагодарил ЕК за финансовую поддержку, а также обсудил с ним состояние энергетической инфраструктуры.
Кроме того, Киев посетили министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари и глава финского МВД Криста Микконен. Они приняли участие в церемонии осмотра временного семейного жилья в Ирпене, подаренного Хельсинки. Микконен посетила церемонию передачи жилых контейнеров и мобильных жилых помещений для сотрудников спасательных служб.
Правительство ФРГ не планирует поставлять Украине немецкие боевые танки Leopard 2, заявил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин уже принял «очень далеко идущее» решение о поставке боевых машин пехоты Marder. Все остальное, добавил Хебештрайт, должно обсуждаться с партнерами, когда «появится срочная необходимость».
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что у некоторой части западного оружия, поставляемого Киеву, истек срок годности.
«Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» — отметил он.
Он также заявил, что, после того как Украине пообещали предоставить зенитно-ракетные комплексы Patriot, у Киева появилась надежда на то, что ВСУ получат и другие образцы западного вооружения.
Конституционный суд в Болгарии проверит решения парламента об оказании военно-технической помощи Украине на соответствие нормам конституции. Сообщается, что 50 народных представителей передали в суд запрос с требованием признать незаконным решение парламента о предоставлении поддержки Киеву.