«Лукойл» согласовал детали продажи итальянского завода Isab группе компаний G.O.I. Energy

Дочерняя компания Litasco S.A. группы «Лукойл» договорилась о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в сицилийском городе Приоло. Покупателем выступит G.O.I. Energy Limited, сообщается в пресс-релизе российской компании.
Сделку планируется закрыть до конца марта текущего года. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение регуляторов, в числе которых правительство Италии.
Напомним, Isab является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на территории Италии. Он включает в себя завод, установку газификации и электростанцию. Работа завода оказалась затруднена на фоне антироссийский санкций.