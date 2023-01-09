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«Лукойл» согласовал детали продажи итальянского завода Isab группе компаний G.O.I. Energy

Экономика
«Лукойл» согласовал детали продажи итальянского завода Isab группе компаний G.O.I. Energy

Дочерняя компания Litasco S.A. группы «Лукойл» договорилась о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в сицилийском городе Приоло. Покупателем выступит G.O.I. Energy Limited, сообщается в пресс-релизе российской компании.

Сделку планируется закрыть до конца марта текущего года. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение регуляторов, в числе которых правительство Италии.

Напомним, Isab является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на территории Италии. Он включает в себя завод, установку газификации и электростанцию. Работа завода оказалась затруднена на фоне антироссийский санкций.
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