Керим Хас: Турция обменяет курдов на F-16 и позволит Швеции и Финляндии вступить в НАТО

По словам эксперта, президент Турции часто использует полемику с Западом для поднятия авторитета внутри страны. И сейчас, выступая против расширения НАТО, он преследует те же цели. Керим Хас не сомневается, что Эрдоган даст согласие на вступление Финляндии и Швеции, но сделает это тогда, когда ему это будет выгодно. Например, после выборов, когда актуальность темы противостоянию США в другим западным странам исчерпает себя.