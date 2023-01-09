Керим Хас: Турция обменяет курдов на F-16 и позволит Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хас рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», какие цели преследует турецкое правительство, ставя барьер на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Условия, которые выдвигают власти Турции по вступлению Швеции в НАТО, невозможно выполнить, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции «Народ и оборона» в минувшее воскресенье. Ранее Верховный суд Швеции отклонил запрос Анкары на экстрадицию турецкого гражданина.
Политолог, правозащитник, историк доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман не удивляется заявлению шведского премьер-министра. По его мнению, изначально было понятно, что Швеция и Финляндия не выполнят условия, которые поставила Турция, чтобы дать согласие скандинавским странам вступить в НАТО.
«Финляндия и Швеция активно поддерживают курдов: в Финляндии живет 16 тысяч курдов, в Швеции еще больше. Ликвидировать курдские политические организации в Европе и отправить Эрдогану курдских лидеров невозможно», — рассказал Йохан Бекман в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Мечты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО политолог считает несбыточными.
«Фактически Эрдоган сейчас выступает в роли гаранта мира, стабильности и безопасности северной Европы. Второй гарант нашей безопасности – это Виктор Орбан, глава Венгрии, он тоже не хочет, чтобы НАТО расширялось», — заявил Йохан Бекман.
Политолог называет возникшие препятствия на пути вступления Финляндии и Швеции в НАТО провалом политики генсекретаря альянса Столненберга, который намеривался быстро решить этот вопрос. Реальная практика показала, что для решения подобного рода вопросов в НАТО нет необходимого единства. А разногласия в альянсе таковы, что они могут привести к развалу НАТО в обозримом будущем НАТО, отметил Йохан Бекман.
Комментируя заявление финского телеканала МТВ о том, что по результатам опроса половина населения страны не поддерживает создание постоянной военной базы НАТО, а вторая половина поддерживает, политолог заявил, что это очень хитрая ложь.
«Какие базы НАТО, если мы не в НАТО?», — напомнил Йохан Бекман.
По его словам, финские СМИ специально публикуют неопределённый результат, чтобы показать, что мнение общества якобы разделилось в равных соотношениях. В реальности большинство финнов не хотят членства в НАТО. И чтобы эта правда не была донесена до финского общества оппозиционными политиками, правительство Санны Марин, по словам правозащитника, хочет под предлогом появления нового штамма коронавируса перенести или вообще отменить выборы в парламент Финляндии.
«Есть прогнозы результатов выборов, правительству они не нравятся, поэтому они решили отменить выборы. Вот такая у нас демократия», — отметил Йохан Бекман.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин не настроен столь оптимистично по поводу возможного фиаско с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, Запад найдет способ склонить Турцию к снятию препятствий на их пути в альянс.
«В предновогоднем заявлении генсек НАТО Столтенберг заявил, что обе страны, и Швеция, и Финляндия в этом году, конкретно к июлю, когда состоится очередной саммит НАТО, будут приняты в альянс. Почему Столтенберг так уверен? Я думаю потому, что принципиальная договорённость между НАТО и Турцией по поводу ратификации соответствующих документов уже достигнута», — заявил Владимир Козин.
Эксперт не рекомендует рассчитывать в этом вопросе на принципиальность турецкого правительства. По его словам, Эрдоган ведет себя двулично, поэтому эксперт не удивится, если в итоге Турция даст Финляндии и Швеции «зеленый свет» в НАТО.
Сомневается эксперт и в том, что НАТО грозит развал, а также в том, что военный альянс изменит свое отношение к России. Академик АВН не исключает усиление антироссийской риторики руководства НАТО, особенно если пост генсека займет канадка украинского происхождения Христя Фриланд, кандидатуру которой сейчас бурно обсуждают в западной прессе.
«Если это произойдет, я не исключаю, что антироссийская позиция после смены караула в североатлантическом союзе еще в большей степени усилится», — заявил Владимир Козин.
Эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хас связывает процесс согласования вступления Швеции и Финляндии в НАТО с решением Турцией ряда важных задач. Прежде всего, обновления парка вооружений.
«У Эрдогана есть стратегические требования, сейчас он будет вести диалог с США по другим ключевым направлениям, например, по продаже США военных самолетов F-16 Турции. Поэтому придётся ждать реакцию Вашингтона в отношении требований Турции», — отметил Керим Хас.
По словам эксперта, президент Турции часто использует полемику с Западом для поднятия авторитета внутри страны. И сейчас, выступая против расширения НАТО, он преследует те же цели. Керим Хас не сомневается, что Эрдоган даст согласие на вступление Финляндии и Швеции, но сделает это тогда, когда ему это будет выгодно. Например, после выборов, когда актуальность темы противостоянию США в другим западным странам исчерпает себя.
«Эрдоган на 100% одобрит вступление Швеции Финляндии в НАТО, вопрос только во времени, когда он одобрит этот процесс: перед выборами в Турции или после выборов. Если выборы будут досрочными, в мае, например, возможно, после них Эрдоган одобрит этот процесс», — пояснил Керим Хас.
С предстоящими выборами эксперт связывает и намерение Эрдогана встретиться с президентом Сирии Асадом, чтобы обсудить вопросы урегулирования двусторонних отношений. По его мнение, делает это президент Турции, чтобы перехватить инициативу у оппозиции, которая использует тему восстановления отношений и решения проблемы сирийских беженцев в политической борьбе.