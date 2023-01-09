Скейтбордист Максим Круглов разломал доску с изображением Ильи Прусикина в знак протеста

Лидер панк-поп-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин навлек на себя гнев россиян, прокатившись по улицам Лос-Анджелеса на доске в форме креста. Скейтбордист Максим Круглов не смог оставить его поступок без ответа.
В знак протеста многократный победитель российских и международных соревнований по скейтбордингу разломал доску с нанесенным на нее изображением оскандалившегося музыканта. Свой жест Круглов записал на видео.
В конце ролика скейтбордист выбрасывает обломки доски в мусорный бак, после чего целует висящий у него на шее крест. В описании к видео Круглов пригласил Прусикина в скейт-парк и пообещал дать музыканту несколько уроков, а также подобрать для него «доску по росту».