Скейтбордист Максим Круглов разломал доску с изображением Ильи Прусикина в знак протеста

В конце ролика скейтбордист выбрасывает обломки доски в мусорный бак, после чего целует висящий у него на шее крест. В описании к видео Круглов пригласил Прусикина в скейт-парк и пообещал дать музыканту несколько уроков, а также подобрать для него «доску по росту».