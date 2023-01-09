В США потребовали выдать Болсонару новым властям Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару потерпел поражение на выборах главы государства в октябре 2022 года. Перед инаугурацией Лулы да Сильвы он улетел во Флориду, нарушая традицию присутствия экс-президента на церемонии принятия присяги. Перед отъездом бывший лидер Бразилии разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что «битва проиграна, но войну мы не проиграем».