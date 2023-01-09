В США потребовали выдать Болсонару новым властям Бразилии

Вашингтон, 9 января. Американские конгрессмены потребовали экстрадировать экс-президента Бразилии Жаира Болсонару из США после массовых беспорядков, организованных его сторонниками. Парламентарии сравнили поведение электората бывшего главы государства с последователями Дональда Трампа, захватившими Капитолий 6 января 2021 года.
Тренд задал конгрессмен Демократической партии, избравшийся от штата Техас, Хоакин Кастро. Он назвал сторонников Болсонару «внутренними террористами и фашистами».
Политика поддержали коллеги по Демократической партии. Александрия Окасио-Кортес, избранная от штата Нью-Йорк, также сравнила протестующих с трампистами и призвала выслать бывшего президента Бразилии.
Парламентарий от Калифорнии Марк Такано заявил об опасности «фашистских движений, растущих по всему миру», поддерживая идею высылки Болсонару.
Конгрессмен Анна Эскамани, избранная жителями Флориды, в агрессивном тоне обратилась к губернатору штата, требуя объяснить, почему экс-президенту позволяют оставаться в стране.
Парламентарий от Миннесоты Ильхан Омар поддержала Лулу да Силва и призвала к «объединению демократов по всему миру» для осуждения произошедших погромов.
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару потерпел поражение на выборах главы государства в октябре 2022 года. Перед инаугурацией Лулы да Сильвы он улетел во Флориду, нарушая традицию присутствия экс-президента на церемонии принятия присяги. Перед отъездом бывший лидер Бразилии разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что «битва проиграна, но войну мы не проиграем».
Протесты сторонников Жаира Болсонару начались в конце 2022 года. Демонстранты заявляли, что Да Силва победил на выборах с помощью махинаций, и требовали его отставки. В воскресенье, 8 января, сторонники Болсонару захватили здания Национального конгресса, президентского дворца Планальту и Верховного суда.