Новый штурм Капитолия: что случилось 8 января в столице Бразилии

По словам главы сенатской полиции, он обратился еще 7 января к властям федерального округа за подкреплением, но не получил ответа. Более того, по информации Globo, министр общественной безопасности столицы и сторонник Болсонару Андерсон Торрес отправился накануне штурма в США, где также находится экс-президент. В связи с этим он был уволен, а STF потребовал его ареста.