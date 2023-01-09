Новый штурм Капитолия: что случилось 8 января в столице Бразилии

Бразилиа, 9 января. Тысячи радикальных сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару взяли штурмом Национальный конгресс, Федеральный верховный суд (STF) и президентский дворец в знак протеста против победы социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах в октябре. Об этом сообщают местные СМИ.
Что произошло?
События 8 января потрясли Бразилию и воплотили в реальность опасения экспертов о повторении сценария штурма Капитолия 6 января 2021 года в США. Беспорядки с участием сторонников Болсонару, начавшиеся еще 30 октября после оглашения результатов выборов, достигли настоящего апогея. Утром 8 января к протестующим, разбившим палатки недалеко от Площади трех властей в Бразилиа, присоединились более 4000 человек, приехавшие на автобусах со всей страны.
По информации агентства Globo, штурм был запланирован через социальные сети. Хотя власти столицы были осведомлены об этом, они не приняли должных мер для предотвращения нападения.
Демонстранты оставили свой временный лагерь и отправились маршем в сторону здания конгресса около 14:00 по местному времени в сопровождении полиции. Достигнув Эспланады министерств, где находится конгресс, участники с легкостью прорвались через ограду, защищаемую несколькими полицейскими, и направились к зданию парламента. Немногочисленные полицейские попытались остановить толпу с помощью слезоточивого газа, но безрезультатно.
Попав в конгресс, радикалы подвергли вандализму залы палаты депутатов и сената, разбив стекла и повредив мебель и технику. Вслед за этим они ворвались в здание Федерального верховного суда и президентский дворец Планалту. В STF нападающие также разбили окна на фасаде, поломали кресла, уничтожили документы и оторвали дверь шкафа, принадлежавшего главе суда Алешандри ди Мораису.
Демонстранты разграбили офисы президентского дворца, в том числе кабинет первой леди Жанжи да Силвы, а также сломали мебель, телевизоры, компьютеры, фотогалерею бывших президентов. Благодаря усиленной защите офис Лулы да Силвы остался нетронутым. Вандалы похитили у охраны оружие и боеприпасы.
Действия полиции
Хотя в течение последней недели сторонники Болсонару публично призывали к террористической акции в соцсетях, предлагая бесплатный транспорт и еду, власти федерального округа Бразилиа не предприняли необходимых превентивных действий.
На некоторых записях видно, как офицеры полиции спокойно разговаривают с болсонаристами и снимают вторжение в конгресс, что привело к огромной волне критики в их сторону.
По словам главы сенатской полиции, он обратился еще 7 января к властям федерального округа за подкреплением, но не получил ответа. Более того, по информации Globo, министр общественной безопасности столицы и сторонник Болсонару Андерсон Торрес отправился накануне штурма в США, где также находится экс-президент. В связи с этим он был уволен, а STF потребовал его ареста.
Аресты и расследования
По последним данным, было задержано по меньшей мере 300 человек. Фото и видео позволяют опознать участников, которые будут привлечены к ответственности за различные преступления, в том числе за государственный переворот, предусматривающий до 12 лет лишения свободы.
Лула да Силва обещал, что все нападавшие будут найдены и наказаны. Министр юстиции Флавиу Дину добавил, что приоритетом властей является установление лиц, которые финансировали эти действия. Генеральный прокурор республики Аугусту Арас обратился в министерство юстиции с просьбой начать расследование.
Более того, Лула издал указ о вмешательстве федеральных властей в безопасность столицы Бразилиа на 30 дней и назначил ответственным за это правую руку Флавиу Дину Рикарду Гарсиа Каппелли.
Реакция международного сообщества
Мировые лидеры осудили действия радикальных болсонаристов 8 января, назвав их террористами.
«Я осуждаю нападение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии. Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, и воля бразильского народа не должна быть поколеблена. Я с нетерпением жду продолжения работы с Лулой», — отметил президент США Джо Байден.
Лидер Аргентины Альберто Фернандес осудил действия протестующих и выразил свою безоговорочную поддержку Луле «перед лицом попытки государственного переворота».
«Мы полностью поддерживаем президента Лулу и осуждаем действия в Бразилии», — заявили представители Правительства РФ.
«Воля бразильского народа и демократические институты должны уважаться! Президент Лула может рассчитывать на непоколебимую поддержку Франции», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«То, что происходит в Бразилии, не может оставить нас равнодушными. Вторжение в офисы учреждений неприемлемы и несовместимы с любой формой демократического инакомыслия. Необходимо срочно вернуться к нормальной жизни, мы солидарны с бразильскими учреждениями», — написала премьер Италии Джорджа Мелони.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Риши Сунак, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, лидеры Индии, Мексики, Кубы, Чили, Колумбии, Парагвая, Эквадора, Венесуэлы, Испании, Канады также выразили свою непоколебимую поддержку правительству Лулы.