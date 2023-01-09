Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по поддержке цифровизации бизнеса

Экономика

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по количеству предприятий малого и среднего бизнеса, которые приобрели отечественное программное обеспечение со скидкой 50% в 2022 году.

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по поддержке цифровизации бизнеса

Такая мера поддержки российских предпринимателей реализуется Российским фондом развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», сообщает ИА «Время Н».

За время действия программы поддержки представителями малого и среднего бизнеса было куплено 13 505 лицензий на российское ПО. Как сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, программа поддержки цифровизации бизнеса оказалась востребованной в регионе.
нижегородская область цифровизация бизнес программа поддержка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду