Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по поддержке цифровизации бизнеса

За время действия программы поддержки представителями малого и среднего бизнеса было куплено 13 505 лицензий на российское ПО. Как сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, программа поддержки цифровизации бизнеса оказалась востребованной в регионе.