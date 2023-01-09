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Гундаров: решение Польши сформировать новую дивизию у границ Белоруссии не связано с СВО

Армия
Гундаров: решение Польши сформировать новую дивизию у границ Белоруссии не связано с СВО

Милитаризация Польши началась задолго до начала спецоперации ВС РФ, поэтому решение Варшавы сформировать новую дивизию у границ Белоруссии никак не связано с действиями Москвы.

С таким заявлением в интервью «МК» выступил военный эксперт Владимир Гундаров. Он объяснил, что новое воинское формирование понадобилось Варшаве для других целей.

«Она может быть сформирована и через три месяца, но боевой единицей станет не раньше лета 2023 года», — объяснил он.

По словам эксперта, в дальнейшем польские власти могут ввести дивизию на территорию Украины. Можно предположить, что поляки боятся выхода российских войск к их границам, поэтому решили действовать на опережение.
польша Украина дивизия СВО
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