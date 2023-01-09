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Правила установки мангалов и сожжения мусора для россиян изменят весной 2023 года

Общество
Правила установки мангалов и сожжения мусора для россиян изменят весной 2023 года

Обновленные правила установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы вступят в силу с 1 марта 2023 года. Закон решили пересмотреть после массовых жалоб россиян в МЧС на невозможность соблюдать нормативы.

По действующим правилам, расстояние от источника огня до дома должно быть не менее 50 метров. При среднем участке в шесть соток многие дачники столкнулись с невозможностью устанавливать мангалы и сжигать листву на своей территории.

Однако с 1 марта нормы уменьшатся. Так, устанавливать мангал можно будет на расстоянии 5 метров от дома, а сжигать мусор — 15 метров. При использовании негорючей емкости, расстояние допускается сократить до 7,5 метра, пишет «Российская газета».

Нарушение противопожарного законодательства все еще будет караться штрафом. В зависимости от степени вины размер его составит от 2 до 4 тысяч рублей.
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