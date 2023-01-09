Фотовыставка «Добровольцы» пройдет в «ЧВК Вагнер Центре» с 13 по 27 января

Волонтеры выполняют задачи по обеспечению гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик с марта 2022 года в рамках миссии «Мы Вместе с Донбассом». На кадрах, которые представят на мероприятии, изображены разрушительные последствия боевых действий, в том числе покрытые сажей здания, посеченные осколками деревья и воронки на дорогах.