Фотовыставка «Добровольцы» пройдет в «ЧВК Вагнер Центре» с 13 по 27 января

«ЧВК Вагнер Центр», расположенный в Санкт-Петербурге, организует выставку фотографий, снятых волонтерами в зоне проведения специальной военной операции. Она получила название «Добровольцы».
Волонтеры выполняют задачи по обеспечению гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик с марта 2022 года в рамках миссии «Мы Вместе с Донбассом». На кадрах, которые представят на мероприятии, изображены разрушительные последствия боевых действий, в том числе покрытые сажей здания, посеченные осколками деревья и воронки на дорогах.
Открытие выставки состоится 13 января в 17:00. В качестве спикеров на мероприятии выступят Виталий Шереметьев, Дмитрий Никонов, Анна Саламатова, а также Назар Долицкий. Они расскажут гостям о деталях создания своих работ. Всего на фотовыставке, которая будет проходить по 27 января, планируют представить 60 фотографий.