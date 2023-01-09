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Baijiahao: Россия располагает тремя стратегическими преимуществами на Украине

Политика
Baijiahao: Россия располагает тремя стратегическими преимуществами на Украине

Россия может воспользоваться тремя стратегическими преимуществами в ситуации вокруг Украины, чтобы поставить коллективный Запад на колени. Об этом информирует китайское издание Baijiahao.

Во-первых, как отмечает автор статьи, антироссийские санкции, которые ввели США и их союзники, оказались безрезультативными. Москва направила свой взор вместо Европы на Восток, где нашла надежных союзников.

Во-вторых, страна обладает мощным людским ресурсом, который она использует грамотно, в отличие от Украины, передает «ПолитРоссия». Так, например, РФ провела лишь одну волну мобилизации.

В-третьих, как уже сообщалось выше, Москва развивает стратегическое партнерство с другими странами. В их числе оказались государства ШОС, БРИКС и СНГ.

«Соединенные Штаты и другие западные страны сформировали тесный альянс для введения санкций против России, но Россия борется не в одиночку», — сказано в материале.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что западным странам придется пойти на контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы конфликт на Украине не спровоцировал прямую конфронтацию между Россией и НАТО.
Baijiahao запад украинский кризис
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