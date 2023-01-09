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Менеджер Нетребко уверен, что санкции Украины не коснутся певицу

Шоу-бизнес
Менеджер Нетребко уверен, что санкции Украины не коснутся певицу

Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским 7 января, не коснутся оперную певицу Анну Нетребко. Таким мнением поделился менеджер артистки Мигель Эстебан.

Помощник Нетребко подчеркнул, что вокалистка не имеет активов на Украине. В связи с этим, ей не грозят санкции, выдвинутые Киевом.

«Она никогда не выступала на Украине и не планирует этого делать», — цитирует Эстебана агентство DPA.

Напомним, в санкционный список Украины попали 119 деятелей культуры. Среди них оказались Лолита Милявская, Сергей Глушко, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Лариса Долина, Сергей Лазарев и многие другие.
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