Евросоюз стал крупнейшим в мире импортером СПГ по итогам 2022 года

Страны Евросоюза обогнали азиатские государства по закупкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Financial Times со ссылкой на данные агентства Refinitiv.
По сведениям издания, европейские политики начали закупать СПГ, чтобы компенсировать сокращение российского экспорта. Импорт ресурса в Европе увеличился на 58% по итогам 2022 года.
Таким образом, европейский регион обогнал по закупкам других крупных покупателей СПГ— азиатские страны. В мировом импорте СПГ доля ЕС составила 24%, Японии — 17%, Китая —15%, Южной Кореи — 11%.
Напомним, некоторые европейские страны отказались от поставок российского газа. После аварий на «Северных потоках» экспорт ресурса из РФ сократился еще больше. Стоимость газа выросла, а Европа начала испытывать нехватку голубого топлива.