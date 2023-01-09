Полузащитник «Краснодара» Сперцян вырвал зуб дочери Байрамяна футбольным мячом

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и национальной сборной Армении Эдуард Сперцян нетривиальным образом удалил зуб дочери защитника «Ростова» Хорена Байрамяна. Хавбек решил воспользоваться мячом.
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала интересный ролик с участием игроков в своем Telegram-канале. Сперцян вырывает молочный зуб у дочери Байрамяна с помощью футбольного мяча, что отчетливо видно на видео.
Сперцян в нынешнем сезоне РПЛ провел 16 матчей в составе «Краснодара», в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Прошлым летом полузащитником активно интересовалась дортмундская «Боруссия».