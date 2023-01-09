Коротченко: поставки западных БМП предвещают появление у ВСУ более сложных систем

Решение стран Запада передать Украине БМП Marder и Bradley свидетельствует о том, что они готовят почву для поставок ВСУ более сложных высокотехнологичных боевых систем.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил военный эксперт Игорь Коротченко. Он также добавил, что передача боевых машин пехоты (БМП) американского и немецкого производства открывает перспективу поставки украинской армии танков.
«Запад будет находить новые для себя варианты поставки вооружений Киеву — дальше настанет время поставок и сложных высокотехнологичных систем», — подчеркнул эксперт.
Коротченко отметил, что ВСУ подгоняют под стандарты НАТО. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники, которая стоит на вооружении военно-политического блока.