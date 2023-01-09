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Коротченко: поставки западных БМП предвещают появление у ВСУ более сложных систем

Армия
Коротченко: поставки западных БМП предвещают появление у ВСУ более сложных систем

Решение стран Запада передать Украине БМП Marder и Bradley свидетельствует о том, что они готовят почву для поставок ВСУ более сложных высокотехнологичных боевых систем.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил военный эксперт Игорь Коротченко. Он также добавил, что передача боевых машин пехоты (БМП) американского и немецкого производства открывает перспективу поставки украинской армии танков.

«Запад будет находить новые для себя варианты поставки вооружений Киеву — дальше настанет время поставок и сложных высокотехнологичных систем», — подчеркнул эксперт.

Коротченко отметил, что ВСУ подгоняют под стандарты НАТО. Это требует подготовки украинских кадров к использованию техники, которая стоит на вооружении военно-политического блока.
коротченко Вооружение Украина запад
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