Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

Камнев стал научным руководителем «Алмаз-Антея» в 2017 году. До этого он был главой КБ «Новатор», где разработали ракеты «Калибр». Камнев является доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.