Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

Ушел из жизни научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Ему было 85 лет, передает «Царьград» со ссылкой на представителя «Алмаз-Антея».
Причины смерти Камнева не указываются. Также пока не названа дата и место прощания с ним.
Камнев стал научным руководителем «Алмаз-Антея» в 2017 году. До этого он был главой КБ «Новатор», где разработали ракеты «Калибр». Камнев является доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.