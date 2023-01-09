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Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

Общество
Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет

Ушел из жизни научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Ему было 85 лет, передает «Царьград» со ссылкой на представителя «Алмаз-Антея».

Причины смерти Камнева не указываются. Также пока не названа дата и место прощания с ним.

Камнев стал научным руководителем «Алмаз-Антея» в 2017 году. До этого он был главой КБ «Новатор», где разработали ракеты «Калибр». Камнев является доктором технических наук, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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