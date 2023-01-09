Мужчина в мотоциклетном шлеме и двух штанах бродил без цели и памяти по британскому городу

Загадочного мужчину обнаружили недалеко от набережной британского города Уеймут в графстве Дорсет. Гражданин был в мотоциклетном шлеме, двух парах брюк и не мог вспомнить своего имени, а также то, как он попал в этот населенный пункт, пишет The Mirror.
По данным стражей порядка, забывшему информацию о себе на вид было около 40 лет. Сотрудникам правоохранительных органов до сих пор не удалось установить личность странного гражданина, хотя полицейские привлекли к делу Интерпол.
Отмечается, что у мужчины восточно-европейский акцент, и, по одной из версий, его родной язык — латышский. Пользователи в соцсетях предположили, что человек мог попасть в такое положение из-за деменции или полученной ранее черепно-мозговой травмы.