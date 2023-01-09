Мужчина в мотоциклетном шлеме и двух штанах бродил без цели и памяти по британскому городу

Загадочного мужчину обнаружили недалеко от набережной британского города Уеймут в графстве Дорсет. Гражданин был в мотоциклетном шлеме, двух парах брюк и не мог вспомнить своего имени, а также то, как он попал в этот населенный пункт, пишет The Mirror.