Украина должна выплатить около 18 млрд долларов госдолга в 2023 году

Госдолг Украины, который власти должны выплатить в 2023 году, составляет 658,4 млрд гривен (примерно 17,9 млрд долларов), сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на данные минфина страны.
Отмечается, что 536 млрд гривен (14,6 млрд долларов) Украина планирует выплатить в качестве внутреннего долга и 122,3 млрд гривен (3,3 млрд долларов) потратить на внешний госдолг.
Наиболее сложным периодом, по данным издания, станет май, когда выплата составит 102, 5 млрд гривен (около 2,8 млрд долларов).
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что по итогам ноября 2022 года государственный долг страны превысил 107,46 млрд долларов США. Его соотношение с ВВП составило более 83%.