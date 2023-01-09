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Российские врачи зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Общество
Российские врачи зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с распространением гриппа в России. По ее словам, в стране выявлены случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Специалист утверждает, что чаще всего случаи одновременного заражения наблюдаются среди людей с ослабленным иммунитетом. К числу таких людей относят, в частности, маленьких детей и пожилых граждан. По словам Пшеничной, подобные случаи протекают тяжелее и в некоторых случаях сопровождаются развитием вирусной пневмонии, передает РИА Новости.

Пшеничная также отметила, что в среднем острый период заболевания продолжается примерно три недели. В случае одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусной инфекцией вероятность летального исхода повышается.
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