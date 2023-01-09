Российские врачи зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о ситуации с распространением гриппа в России. По ее словам, в стране выявлены случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
Специалист утверждает, что чаще всего случаи одновременного заражения наблюдаются среди людей с ослабленным иммунитетом. К числу таких людей относят, в частности, маленьких детей и пожилых граждан. По словам Пшеничной, подобные случаи протекают тяжелее и в некоторых случаях сопровождаются развитием вирусной пневмонии, передает РИА Новости.
Пшеничная также отметила, что в среднем острый период заболевания продолжается примерно три недели. В случае одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусной инфекцией вероятность летального исхода повышается.