Российские врачи зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Специалист утверждает, что чаще всего случаи одновременного заражения наблюдаются среди людей с ослабленным иммунитетом. К числу таких людей относят, в частности, маленьких детей и пожилых граждан. По словам Пшеничной, подобные случаи протекают тяжелее и в некоторых случаях сопровождаются развитием вирусной пневмонии, передает РИА Новости.