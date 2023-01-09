Политолог Ордуханян: в Америке начался «похмельный синдром»

Издание New York Post опубликовало реакцию на вероятное выдвижение Джо Байдена на второй президентский срок. Газета выпустила обложку, на которой написано «Джо нет!». Таким образом, СМИ попросило действующего президента не баллотироваться.
В материале также отмечается, что именно политика Байдена стала причиной множества кризисов в стране. И новые четыре года его президентства США просто не могут себе позволить.
Издание подчеркнуло, что политик планирует объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на 80-летний возраст.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии для ФАН отмечает, что ранее все внимание было приковано к Конгрессу США. Наконец-то демократы и республиканцы устаканили свои проблемы. Ведь изначально ситуация очень негативно сказывалась на внутриполитической обстановке, не в пользу республиканцев.
Ордуханян считает, что сейчас американцы начинают оглядываться по сторонам и смотреть, с каким багажом они вошли в 2023 год. И видят катастрофическое положение внутри страны с точки зрения того, что было. Происходит некая констатация факта, правды, которую граждане США не хотели принимать долгое время.
«Можно сказать, что сейчас в Америке начался «похмельный синдром». Американцы смотрят на высокие цены, колоссальную преступность, инфляцию, маленькие зарплаты и понимают, что все это – их новая реальность. И с этим знанием страна вступает в сложный предвыборный период».
Политологу сложно представить, как именно должны ошибиться республиканцы, чтобы «у либералов появился хотя бы малейший шанс победить» в президентской гонке, тем более с Джо Байденом. Потому что помимо политической повестки есть еще и медицинские показатели.
«Все это – начало предвыборной гонки. У того же губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома шансов мало, потому что он превратил свой штат в хаос, загнал в тупик и в долги. Положение Дональда Трампа довольно шаткое, особенно после всех этих неолиберальных расследований, несмотря на большое количество поклонников экс-президента среди американцев. Поэтому его кандидатура будет чисто символической, так как с ней очень много хлопот. В лидерах, безусловно, чувствуется Рон Десантис, у него есть реальные шансы занять этот пост», — рассказал эксперт.
Ордуханян также считает, что среди либералов нет реальных претендентов, которые смогли бы составить достойную конкуренцию Трампу или Десантису.
Однако практически все средства массовой информации США, все популярные социальные сети находятся под контролем финансового олигархата Америки, подчеркивает политолог. Это люди, которые делали ставку на Байдена, на Харрис, на Обаму, на Клинтона. Именно они контролируют информационное пространство. И эти люди могут сыграть определенную роль в недопущении консерваторов к власти.
Ордуханян называет текущий период «началом эпохальной борьбы» за судьбу американцев и за президентское кресло. С другой стороны, в этой ситуации российская сторона может использовать неразбериху и свои политтехнологии для того, чтобы разжечь внутренние противостояния в Соединенных Штатах. Тем самым отвлекая их от специальной военной операции на Украине, чтобы успешно ее завершить.
Ранее политолог Кедми объяснил нежелание России и Китая создавать военно-политический союз.