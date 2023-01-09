Политолог Ордуханян: в Америке начался «похмельный синдром»

Ордуханян называет текущий период «началом эпохальной борьбы» за судьбу американцев и за президентское кресло. С другой стороны, в этой ситуации российская сторона может использовать неразбериху и свои политтехнологии для того, чтобы разжечь внутренние противостояния в Соединенных Штатах. Тем самым отвлекая их от специальной военной операции на Украине, чтобы успешно ее завершить.