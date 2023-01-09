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Виновника ДТП с восьмью пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве арестовали

Происшествия
Виновника ДТП с восьмью пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве арестовали

Мужчину, который под наркотиками управлял автомобилем Porsche и спровоцировал ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, заключили под стражу до 5 марта, передает РИА Новости.

Серьезная авария произошла вечером 5 января. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. В итоге иномарку отбросило на пешеходный переход, на котором находилась мать с маленьким ребенком в коляске. Малыш выпал на дорогу, но не получил травм. Мать отделалась переломом руки. Другие участники ДТП обращались к медикам.

Ранее семь человек пострадали в аварии на трассе в Приморском крае. Джип Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester, сообщал телеканал RT.
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