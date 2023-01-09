Виновника ДТП с восьмью пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве арестовали

Серьезная авария произошла вечером 5 января. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. В итоге иномарку отбросило на пешеходный переход, на котором находилась мать с маленьким ребенком в коляске. Малыш выпал на дорогу, но не получил травм. Мать отделалась переломом руки. Другие участники ДТП обращались к медикам.