Виновника ДТП с восьмью пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве арестовали

Мужчину, который под наркотиками управлял автомобилем Porsche и спровоцировал ДТП на Севастопольском проспекте в Москве, заключили под стражу до 5 марта, передает РИА Новости.
Серьезная авария произошла вечером 5 января. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. В итоге иномарку отбросило на пешеходный переход, на котором находилась мать с маленьким ребенком в коляске. Малыш выпал на дорогу, но не получил травм. Мать отделалась переломом руки. Другие участники ДТП обращались к медикам.
Ранее семь человек пострадали в аварии на трассе в Приморском крае. Джип Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester, сообщал телеканал RT.