«Анамнез недели». Технологический суверенитет и новые связи России

Как повлиял санкционный удар по экономике России на реальное положение дел? Достигнет ли наша страна технологического и финансового суверенитета? Как будут строиться дальнейшие отношения Москвы с Пекином и со всем Индо-Тихоокеанским регионом? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта ФАН «Анамнез недели».
В этой программе ее ведущий Руслан Китайгородский обсудит насущные вопросы вместе с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволодом Беликовым.
Главным событием 2022 года, разумеется, стала специальная военная операция России на Украине, которая привела к радикальным переменам. После начала СВО Запад перестал скрывать свою русофобию. Страны, которые поддержали преступный киевский режим, одна за другой принялись вводить все новые санкции против России, пытаясь ударить по больным, как им казалось, местам. В частности, установили потолок цен на энергоресурсы РФ, ввели запрет на импорт в нашу страну технологий, отключили российские банки от международных платежных систем и многое другое.
Перестройка мирового порядка, курс на создание многополярного мира — все это стало возможным благодаря началу спецоперации. Однако в новом году, как подчеркнул недавно наш президент, перед Россией все еще стоят такие непростые задачи, как достижение полного технологического и финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры и промышленности. И, разумеется, вывод на новый уровень взаимодействия с ключевыми партнерами.
На сегодняшний день против РФ со стороны Запада развернута экономическая война. Как отметил Владимир Путин, недружественные страны пытаются ослабить нашу экономику — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Но попытки «перекрыть кислород» нашей стране не увенчались успехом. Что ждет нас в наступившем году — эксперты обсудят в новом выпуске программы «Анамнез недели».