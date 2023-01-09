«Анамнез недели». Технологический суверенитет и новые связи России

Главным событием 2022 года, разумеется, стала специальная военная операция России на Украине, которая привела к радикальным переменам. После начала СВО Запад перестал скрывать свою русофобию. Страны, которые поддержали преступный киевский режим, одна за другой принялись вводить все новые санкции против России, пытаясь ударить по больным, как им казалось, местам. В частности, установили потолок цен на энергоресурсы РФ, ввели запрет на импорт в нашу страну технологий, отключили российские банки от международных платежных систем и многое другое.