В Пекине миновал пик заболеваемости коронавирусом

Очередной пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пекине миновал, заявил исполняющий обязанности мэра Инь Юн.
Власти продолжают следить за эпидситуацией, чтобы предотвратить появление новых штаммов COVID-19. По словам мэра, в городе появились «новые возможности» для выработки коллективного иммунитета.
На следующем этапе необходимо создать систему раннего предупреждения эпидемии. Кроме того, важно снизить риск новых вариантов коронавируса, чтобы их появление не ударило по людям, жизнь которых уже вернулась в нормальное русло, резюмировал Юн.