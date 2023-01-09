Доктор Евгений Комаровский намекнул на отношение Малышевой и Урганта к спецоперации

Несмотря на то, что все родственники Малышевой проживают в США, сама ведущая исправно делится информацией с россиянами о заболеваниях и их профилактике простым языком. Проанализировав ситуацию, Комаровский отметил, что теледоктор явно не поддерживает проведение СВО, однако ее черта характера помогла ей не попасть впросак.