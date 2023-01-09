Доктор Евгений Комаровский намекнул на отношение Малышевой и Урганта к спецоперации

Украинский педиатр и политик Евгений Комаровский проговорился об отношении телеведущей Елены Малышевой и шоумена Ивана Урганта к проведению спецоперации по защите республик Донбасса.
Несмотря на то, что все родственники Малышевой проживают в США, сама ведущая исправно делится информацией с россиянами о заболеваниях и их профилактике простым языком. Проанализировав ситуацию, Комаровский отметил, что теледоктор явно не поддерживает проведение СВО, однако ее черта характера помогла ей не попасть впросак.
«Умные в тени. Ум состоит в том, чтобы хотя бы не открыть рот, не подставиться», — объяснил он в эфире шоу «И грянул Грэм» на YouTube.
Что касается Урганта, то тут все очевидно, намекнул Комаровский. Правда, политику не по нраву, что шоумен не высказывается открыто о своем негативном отношении к СВО. Но, как отметил педиатр, ему он готов это простить.
Напомним, что Комаровский осудил проведение специальной военной операции по спасению мирного населения Донбасса, из-за чего ему запретили въезд на территорию России.