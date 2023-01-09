«Ты моя порнозвезда»: возомнивший себя актером мужчина едва не изнасиловал москвичку

По данным канала, все произошло в ночь на 4 января в квартире на Верейской улице, где потерпевшая находилась вместе с подругой. Поздно ночью туда пришел 26-летний знакомый и принес с собой видеокамеру. Поставив технику на барную стойку, он повернулся к девушке и сказал: «Ты моя порнозвезда из воображения, хочу снять с тобой кино».