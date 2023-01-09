«Ты моя порнозвезда»: возомнивший себя актером мужчина едва не изнасиловал москвичку

Житель российской столицы, возомнивший себя актером кино для взрослых, избил и едва не изнасиловал молодую москвичку. Об этом в понедельник сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, все произошло в ночь на 4 января в квартире на Верейской улице, где потерпевшая находилась вместе с подругой. Поздно ночью туда пришел 26-летний знакомый и принес с собой видеокамеру. Поставив технику на барную стойку, он повернулся к девушке и сказал: «Ты моя порнозвезда из воображения, хочу снять с тобой кино».
После этого он набросился на 23-летнюю знакомую и повалил ее на пол, при этом целуя и домогаясь. Находившаяся рядом подруга вызвала правоохранителей, которые задержали неудавшегося насильника. В отношении него возбудили уголовное дело.