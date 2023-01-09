Депутат Рады Билозир анонсировала переговоры о вступлении Киева в ЕС весной

Переговорный процесс о становлении Украины частью Евросоюза перенесен с осени на весну 2023 года. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной рады Лариса Билозир.
По ее словам, киевский режим уже справился с семью пунктами, которые требовалось выполнить перед переговорами. Рада проголосовала за все необходимые инициативы, объяснила депутат.
«А также уже в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год», — указала Билозир.
Ранее сообщалось, что принятие Украины в Евросоюз станет самой большой глупостью, которую может совершить «старая Европа». Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.