Уголовное дело возбудили по факту фиктивной регистрации десяти иностранцев в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной постановки на учет иностранцев в Ленобласти.
В ходе расследования задержали бывшего старшего специалиста отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сланцевскому району. Подозреваемая незаконно поставила на учет не менее десяти человек. Сотрудники СК провели обыски у женщины.
Выяснилось, что факт нарушения со стороны сотрудницы был установлен еще в феврале 2022 года. Тогда же она была уволена из миграционной службы, а материалы заведенного дела были переданы следователям СК России.
В настоящее время нарушительница задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
В новогоднюю ночь в Петербурге задержали около двух тысяч мигрантов. Мероприятие стало частью профилактических мер, сообщал телеканал «360».