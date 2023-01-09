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Уголовное дело возбудили по факту фиктивной регистрации десяти иностранцев в Ленобласти

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту фиктивной регистрации десяти иностранцев в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной постановки на учет иностранцев в Ленобласти.

В ходе расследования задержали бывшего старшего специалиста отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сланцевскому району. Подозреваемая незаконно поставила на учет не менее десяти человек. Сотрудники СК провели обыски у женщины.

Выяснилось, что факт нарушения со стороны сотрудницы был установлен еще в феврале 2022 года. Тогда же она была уволена из миграционной службы, а материалы заведенного дела были переданы следователям СК России.

В настоящее время нарушительница задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

В новогоднюю ночь в Петербурге задержали около двух тысяч мигрантов. Мероприятие стало частью профилактических мер, сообщал телеканал «360».
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