Алжир намерен инвестировать 30 млрд долларов в разведку и добычу углеводородов

По его словам, в рамках пятилетнего инвестиционного плана на 2023–2027 гг., оцениваемого примерно в 40 млрд долларов, более 30 млрд выделено на разведку и добычу. Данный шаг предпринят с целью увеличения производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовки портфеля будущих инициатив.