Алжир намерен инвестировать 30 млрд долларов в разведку и добычу углеводородов

Алжир, 9 января. Власти североафриканского государства объявили о намерении вложить более 30 млрд долларов в разведку и добычу углеводородов, в частности природного газа, с целью улучшения снабжения мирового рынка. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление президента компании Sonatrach Тауфика Хаккара.
По его словам, в рамках пятилетнего инвестиционного плана на 2023–2027 гг., оцениваемого примерно в 40 млрд долларов, более 30 млрд выделено на разведку и добычу. Данный шаг предпринят с целью увеличения производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе и подготовки портфеля будущих инициатив.
«На проекты по переработке, нефтехимии и сжижению газа выделено более 7 млрд долларов. Еще 1 млрд предназначен для финансирования инициатив в области энергетического перехода, таких как утилизация сгоревшего топлива на территории производственных площадок и комплексов, использование фотоэлектрической солнечной энергии, а также пилотные разработки по добыче и транспортировке зеленого водорода», — отметил Хаккар.
В отношении последнего власти планируют в течение 2023 года запустить два модельных проекта. Они подразумевают начало производства зеленого водорода и его транспортировку по газопроводу.
Ранее министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб раскритиковал решение Европы установить потолок цен на газ. Такие действия, уверен он, совершаются в одностороннем порядке и дестабилизируют мировой рынок.