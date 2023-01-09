Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Каникулы продлили в школах четырех районов Владимирской области из-за аномальных морозов

Общество
Каникулы продлили в школах четырех районов Владимирской области из-за аномальных морозов

Аномальные тридцатиградусные морозы стали причиной продления школьных каникул сразу в четырех районах Владимирской области.

Учеников нескольких образовательных учреждений перевели на удаленный формат обучения. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале в понедельник.

По его словам, каникулы продлены в Вязниковском, Камешковском, Меленковском и Собинском районах. На дистанционное обучение переведены школьники в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Селивановском районах, а также в самом Владимире.
владимирская область каникулы морозы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду