Каникулы продлили в школах четырех районов Владимирской области из-за аномальных морозов

Аномальные тридцатиградусные морозы стали причиной продления школьных каникул сразу в четырех районах Владимирской области.
Учеников нескольких образовательных учреждений перевели на удаленный формат обучения. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале в понедельник.
По его словам, каникулы продлены в Вязниковском, Камешковском, Меленковском и Собинском районах. На дистанционное обучение переведены школьники в Киржачском, Гусь-Хрустальном и Селивановском районах, а также в самом Владимире.