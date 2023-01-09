Режим аварийных отключений света введен во Львовской области

Энергетики подчеркнули, что аварийные отключения были введены в связи с превышением установленной нормы потребления мощностей. Предполагается, что это связано с резким похолоданием, зафиксированным на территории восточных регионов Украины, а также с началом первой рабочей недели 2023 года и повреждением объектов энергетической инфраструктуры.