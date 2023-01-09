Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл завершил карьеру в 33 года

Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов, бывший полузащитник английского «Тоттенхэма» и испанского «Реала» Гарет Бэйл решил завершить карьеру в 33 года. Валлиец подтвердил данную информацию в социальных сетях.
Футболист признался, что ему повезло на протяжении долгого времени заниматься любимым видом спорта, однако пришло время сделать следующий шаг. Бэйл поблагодарил всех, кто помогал ему в течение всей профессиональной карьеры.
«Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог, когда впервые начал играть в девять лет», — написал валлиец.
Последним профессиональным футбольным клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Вместе с командой полузащитник стал чемпионом МЛС.