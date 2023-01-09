Памятник подрывавшей танки на фронте во времена ВОВ немецкой овчарке установили в Ейске

Памятник немецкой овчарке, которая подрывала вражеские танки во времена Великой Отечественной войны, установили в Ейске.
Пес по кличке Цезарь сражался на фронте наряду с людьми. О его подвигах стало известно из повести ейского писателя и фронтовика Григория Трубачева «Награжден посмертно». Впервые она была опубликована в 1999 году.
Эскизы для памятника овчарке разрабатывали местные школьники в 2017 году. В 2023 году монумент установили у филиала детской городской библиотеки.
Средства на обустройство постамента выдели из городского бюджета. Позже будет проведена торжественная церемония открытия памятника, передает издание «Кубанские новости».