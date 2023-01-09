Молдавия получит от Германии первую партию БТР Piranha 10 января

Первая часть партии бронетранспортеров (БТР) прибудет из Германии на территорию Молдавии 10 января, говорится в сообщении молдавского минобороны.
По имеющейся информации, речь идет о БТР Piranha. Минобороны Молдавии получит их для модернизации возможностей национальных войск. Бронетехнику передадут стране в рамках соглашения, подписанного представителями Кишинева и Берлина осенью 2021 года, пишет RT.
В молдавском военном ведомстве подчеркнули, что бронетранспортеры, в частности, будут использоваться в процессе боевой подготовки военнослужащих.