Молдавия получит от Германии первую партию БТР Piranha 10 января

По имеющейся информации, речь идет о БТР Piranha. Минобороны Молдавии получит их для модернизации возможностей национальных войск. Бронетехнику передадут стране в рамках соглашения, подписанного представителями Кишинева и Берлина осенью 2021 года, пишет RT.