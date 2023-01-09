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Молдавия получит от Германии первую партию БТР Piranha 10 января

Армия
Молдавия получит от Германии первую партию БТР Piranha 10 января

Первая часть партии бронетранспортеров (БТР) прибудет из Германии на территорию Молдавии 10 января, говорится в сообщении молдавского минобороны.

По имеющейся информации, речь идет о БТР Piranha. Минобороны Молдавии получит их для модернизации возможностей национальных войск. Бронетехнику передадут стране в рамках соглашения, подписанного представителями Кишинева и Берлина осенью 2021 года, пишет RT.

В молдавском военном ведомстве подчеркнули, что бронетранспортеры, в частности, будут использоваться в процессе боевой подготовки военнослужащих.
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