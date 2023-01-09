Акция в поддержку независимости народа йоруба от властей Нигерии переросла в массовые беспорядки

Абуджа, 9 января. Акция в поддержку независимости народа йоруба от властей Нигерии в городе Лагос переросла в массовые беспорядки с человеческими жертвами.
Жители района Ойота сообщили в социальных сетях, что территория нескольких кварталов фактически находится в осаде. По их словам, демонстранты вступили в столкновения с полицией.
Силовики применили огнестрельное оружие для разгона толпы. Кроме того, власти ввели в город спецназ и подразделения армии. Журналисты штата Лагос заявили, что жертвами сотрудников правоохранительных органов стали двое гражданских.
В ответ на действия правительства протестующие заблокировали скоростную трассу. После они подожгли несколько автомобилей, в том числе транспортные средства администрации.
Политическая конкуренция в Нигерии ожесточилась накануне всеобщих выборов. Противоборствующие стороны уже неоднократно прибегали к насилию в рамках борьбы за власть.
Ранее в штате Лагос радикалы обстреляли кортеж кандидата в губернаторы региона. Ранение получили несколько функционеров и журналистов.