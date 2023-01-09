Глава МИД России Сергей Лавров получил особое прозвище, характеризующее его резкий и жесткий дипломатический стиль. Об этом пишут авторы китайского издания Sohu.
По словам обозревателей, российский министр умеет отстаивать свою точку зрения и всегда действует исключительно в интересах своей страны. Такой подход позволил ему стать одним из самых популярных чиновников России, цитирует материал «ПолитРоссия».
«Он никогда не был подавлен голосом западных стран, напротив, он неоднократно говорил “нет” различным гегемонистским моделям поведения Запада. Из-за этого он получил международное прозвище “Мистер-Скажи-Нет”», — пролили свет обозреватели из КНР.
Сегодня Лавров продолжает стоить на защите российских ценностей, что вызывает сильное недовольство у стран коллективного Запада. Журналисты агентства Reuters даже назвали его источником отчаяния и разочарования противников РФ, пишут в Sohu.
Ранее Сергей Лавров использовал необычное русское слово для точного описания поведения украинского правительства. Он назвал Киев «недоговороспособным», отметил автор Antiwar.com.