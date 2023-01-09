Норвегия запланировала увеличение нефтедобычи в 2023 году почти на 7%

Объем нефтедобычи в Норвегии за текущий год должен возрасти на 6,9% — до 2,02 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в публикации Reuters со ссылкой на заявление Норвежского директората нефти.
А уже к 2025 году властями запланировано повышение до 4,3 млн нефтяных «бочек». Резкое увеличение добычи стало возможным за счет разработки месторождения Johan Sverdrup, отмечает агентство.
Добыча природного газа, согласно предварительным оценкам, останется на прежнем уровне — 122 млрд кубометров в год.
Норвегия является одним из самых крупных экспортеров черного золота и природного газа в мире. В минувшем году она сумела обойти на европейском газовом рынке своего основного конкурента в лице России. При этом королевство рассчитывает нарастить инвестиции в отрасль, в том числе в разведку новых месторождений, чтобы гарантировать энергобезопасность на европейском континенте.