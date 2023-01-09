Норвегия запланировала увеличение нефтедобычи в 2023 году почти на 7%

Норвегия является одним из самых крупных экспортеров черного золота и природного газа в мире. В минувшем году она сумела обойти на европейском газовом рынке своего основного конкурента в лице России. При этом королевство рассчитывает нарастить инвестиции в отрасль, в том числе в разведку новых месторождений, чтобы гарантировать энергобезопасность на европейском континенте.