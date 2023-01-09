Жителям США могут запретить установку газовых плит в домах из-за вредных выбросов

По информации издания, сейчас предложение находится на рассмотрении властей. При этом газовые плиты установлены примерно в 40% домов страны. В процессе работы они выделяют оксид азота и другие вредные вещества, которые могут привести, в том числе, к развитию респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.