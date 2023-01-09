Жителям США могут запретить установку газовых плит в домах из-за вредных выбросов

Газовые плиты намерены запретить устанавливать в домах США из-за вредных выбросов и негативного влияния на здоровье.
Соответствующую инициативу предложила Комиссия США по безопасности потребительских товаров. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, сейчас предложение находится на рассмотрении властей. При этом газовые плиты установлены примерно в 40% домов страны. В процессе работы они выделяют оксид азота и другие вредные вещества, которые могут привести, в том числе, к развитию респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Штат Мэриленд, в свою очередь, планирует проработать стандарты, относящиеся к выбросам от газовых плит. Кроме того, было предложено обсудить вопрос о размещении на подобной технике предупреждающих знаков.