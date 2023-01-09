Власти Танзании столкнулись с кризисом системы школьного образования

Додома, 9 января. Власти Танзании столкнулись с кризисом системы образования в средней школе. Об этом сообщили журналисты издания The Citizen/
Многие ученики государственных школ не смогли сдать государственную итоговую аттестацию (Necta). В качестве примера общественники привели учащихся одного из заведений Дар-эс-Салама.
Из 504 школьников только пять смогли пройти на следующую образовательную ступень. Более 200 человек получили ноль баллов по результатам экзамена.
По словам представителя администрации Дар-эс-Салама, подобная ситуация отмечается во всех учебных заведениях города. Чиновники вынуждены искать пути решения сложившейся проблемы, поскольку в противном случае дети вынуждены остаться на второй год обучения.
Педагоги отмечают, что одной из главных причин плохих результатов является язык, на котором проводилась итоговая аттестация. Ученики изучали предметы на суахили, в то время как экзамены сдавали на английском.
Кроме того, существенную роль сыграли переполненные классы и плохое обеспечение едой школьников. Многие дети вынуждены прогуливать занятия, чтобы прокормить себя. Работники образовательных учреждений призвали правительство обратить внимание на проблему.
Ранее власти Занзибара распорядились отказаться всем госучреждениям от английского языка и перейти на суахили. Руководство острова переименует все вывески и баннеры и станет вести делопроизводство на местном наречии.