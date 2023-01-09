Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал аварию на сетях Дягилевской ТЭЦ

В результате аварии на сетях Дягилевской ТЭЦ в Рязани без тепла остались 19 жилых домов, шесть школ и детский сад. Ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава региона сообщил, что авария локализована. Он также добавил, что по его поручению ликвидацией последствий происшествия занимается министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Дмитрий Устинов. Специалисты теплоэлектроцентрали постепенно поднимают давление в сети, чтобы возобновить подачу тепла, передает сетевое издание «62Инфо».
Павел Малков рассказал, что жителей домов, оставшихся без тепла, обойдут работники коммунальных служб. Если возникнет необходимость, рязанцам помогут решить бытовые проблемы. Можно будет разместить жителей квартир, где слишком холодно, в местах, где работает отопление. Подача тепла в образовательные учреждения уже восстановлена.