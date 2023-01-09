Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал аварию на сетях Дягилевской ТЭЦ

Павел Малков рассказал, что жителей домов, оставшихся без тепла, обойдут работники коммунальных служб. Если возникнет необходимость, рязанцам помогут решить бытовые проблемы. Можно будет разместить жителей квартир, где слишком холодно, в местах, где работает отопление. Подача тепла в образовательные учреждения уже восстановлена.