Юрист Капштык предрек плохие перспективы оскорбившему Россию Артуру Смольянинову

Правозащитник Юрий Капштык рассказал, чем для актера Артура Смольянинова может закончиться уголовное преследование. Актер, по его словам, рискует получить самое строгое наказание за высказывания против России.
Резкие слова Смольянинова привлекли внимание Следственного комитета РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин распорядился возбудить против артиста уголовное дело. Капштык рассказал, по каким статьям могут судить артиста.
«Если возбуждается уголовное дело, значит, имеется состав преступления, призывы к экстремистской деятельности и разжигание национальной ненависти. Он же акцентирует внимание, что хочет воевать на стороне одного народа против другого. А это уже разжигание национальной розни. Поэтому здесь статья будет самая суровая», — предрек юрист плохие перспективы актеру в комментарии для «Слово и Дело».
Звезда «9 роты» Смольянинов оскорбил Россию и соотечественников, заявив, что готов взять оружие в руки ради защиты Украины. По словам актера, ему все равно на свою страну, даже если от нее останется «радиоактивный пепел».