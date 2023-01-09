Более 20 человек погибли в аварии на границе Кении и Уганды

Кампала, 9 января. Пассажирский автобус, следовавший в Найроби, перевернулся в трех километрах от города Луэкхакха расположенного на границе между Кенией и Угандой.
По предварительным данным, 21 человек погиб. Раненые сейчас находятся в местных больницах, где врачи оказывают им необходимую помощь.
Причиной аварии стало превышение скорости. Водитель автобуса не справился с управлением на опасном участке трассы, и транспортное средство вылетел в кювет.
По словам представителей правоохранительных органов, большинство пассажиров были гражданами Уганды. Сейчас местные власти занимаются организацией процедуры опознания погибших.
Подобная авария с участием автобуса случилась на окраине столицы Кот-д'Ивуара. В результате столкновения с другим пассажирским транспортом погибли 14 человек, более 80 получили травмы различной степени тяжести.
В этот же день произошло еще одно крупное ДТП. Прицеп-цистерна отцепилась от тягача и раздавила гольф-кар на север Нигерии. Трагедия унесла жизни пяти участников дорожного движения.