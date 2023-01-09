Ксения Собчак сообщила о первой с апреля активности в группе «Вечернего Урганта»

Администрация официального сообщества шоу «Вечерний Ургант» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала первый с апреля 2022 года видеоролик. Свое внимание на это обратила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
Как отметила журналистка в личном Telegram-канале, пользователям предложили вновь посмотреть выпуск выходившей ранее на Первом канале передачи с певцом Валерием Меладзе. Пост просуществовал меньше часа.
«Кроме того, ролик удален и из архива видеозаписей, но сделали это несколько позже. Видео с другими гостями продолжают загружать прямо сейчас», — указала Собчак.
Ранее стало известно об исчезновении телеспектакля по мотивам популярных сказок с участием Урганта с уже второй интернет-площадки.