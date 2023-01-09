Bloomberg: запасы нефти в США не восстанавливаются

Стратегические запасы нефти в Соединенных Штатах были созданы в середине 1970-х годов. В 2022 году антироссийские санкции Запада спровоцировали повышение стоимости ресурса до более чем 100 долларов за баррель. Такая цена держалась на мировых рынках на протяжении нескольких месяцев, достигнув рекордного показателя в 129 долларов за баррель.