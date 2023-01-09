Под Выборгом 42-летняя женщина поучила смертельную травму головы при катании на «ватрушке»

Следователи Выборгского района Ленобласти приступили к установлению обстоятельств инцидента с катанием на «ватрушке», в результате которого женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
По данным следствия, 7 января текущего года потерпевшая съехала с горки на «ватрушке», врезалась в дерево и получила тяжелую травму головы. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.
На место трагедии выезжали представители руководства следственного отдела СК по Выборгу. Стражи порядка намерены дать оценку деятельности органов местного самоуправления.
Ранее челябинская прокуратура взяла на контроль расследование гибели ребенка при катании на тюбинге, сообщал телеканал RT.