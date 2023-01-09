Политолог Колчин отказался считать ОБСЕ «ценным переговорным активом» для России

В настоящий момент Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не является ценным переговорным активом. Об этом в интервью ФАН заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Ранее Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид высказалась против исключения России из состава организации, к чему призвали в Киеве. По ее мнению, однажды Европе вновь понадобятся переговорные каналы с РФ.
«За последние восемь лет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе показала свою полную несостоятельность в качестве переговорной площадки, — подчеркнул Колчин. — Как правило, ОБСЕ либо бездействовала, когда от нее требовалось обратное, либо чересчур однобоко реагировала на актуальные события на Украине. Впоследствии это привело к эскалации военного конфликта в этой стране».
По словам политолога, благодаря позиции ОБСЕ киевский режим стал чувствовать свою безнаказанность, ответом на проявления которой стала специальная военная операция.
«В данный момент можно констатировать, что эта организация не является каким-то ценным переговорным активом, — добавил эксперт. — По факту, она может быть использована лишь одной стороной конфликта для продвижения своих целей и интересов».
Вместе с тем собеседник ФАН убежден, что Россию не выгонят из ОБСЕ.
«Те тенденции, которые в последнее время демонстрирует Евросоюз, показывают, что разного рода инициативы об исключении нашей страны из состава резидентов дипломатических площадок не увенчались успехом, — заметил Колчин. — Попытки Киева устроить нам полную международную изоляцию лишь злят европейцев».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал работу западных стран в ОБСЕ.