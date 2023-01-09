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Эксперт Лавров: обещанных Украине БМП Marder хватит для комплектования одного батальона

Армия
Эксперт Лавров: обещанных Украине БМП Marder хватит для комплектования одного батальона

Сама по себе поставка Украине 40 немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder ничего не решает, заявил военный эксперт Антон Лавров.

Он напомнил, что эти немецкие бронемашины были разработаны в 50-х годах прошлого века. Несколько раз БМП модернизировались. Они оснащены неплохой пушкой и приборами наблюдения, передают «Известия».

«Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием», — рассказал Лавров.

При этом он добавил, что Marder далеко не самая лучшая немецкая БМП. По его словам, 40 единиц, которые Германия пообещала поставить ВСУ, хватит для комплектования ими лишь одного механизированного батальона.

Ранее стало известно, что Польша изучает возможность поставки ВСУ символического числа танков Leopard, передает RT.
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