Пианист Борис Березовский резко высказался об отмене Западом русской культуры

Заслуженный артист России Борис Березовский отреагировал на существование тренда отмены русской культуры на Западе. По словам пианиста, подобное является глупостью, но никак не толерантностью.
Как утверждает Березовский, ему не нравится современная западная позиция, которая не только притесняет русскую культуру, но и придает классическим произведениям неподходящие тона.
«Сейчас эта волна (отмены русской классики на Западе. – Прим. ред.) поутихла, конечно. Они поняли, в каком идиотском свете они себя выставляют», — отметил он в беседе с «АиФ».
Березовский добавил, что Запад коверкает изначально заложенные в российскую музыку смыслы, которые отличаются несравненной красотой и яркостью, а также невероятной глубиной.