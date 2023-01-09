Нефть берет свое: биржевой аналитик Багманов о положительном ценовом тренде

Сбываются прогнозы, предрекавшие, что цены на нефть будут отыгрывать прежние позиции. Именно об этом рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам торгов пятницы (7 января) цены на нефть закрылись небольшим снижением на 0,4% и торговались в районе отметки 78,5 – 79 доллара за баррель, а сегодня (9 января) цены уверенно растут и поднимаются выше отметки 80 долларов, прибавляя 3 %», — отмечает он.
Основной позитив для нефти идет из Китая, где происходит снятие практически всех актиковидных ограничений после фактически трех лет закрытых границ, объясняет Багманов.
«Ожидается, что сейчас поток туристов хлынет как из Китая, так и в Китай, — прогнозирует специалист. — По информации компании-поставщика авиационных данных, количество авиарейсов и из, и в Китай увеличилось на 9,5%. Плюс к этому приближается китайский Новый год, что увеличит количество поездок и внутри страны и за ее пределы, что простимулирует потребление нефтепродуктов».
Также поддержку ценам на нефть оказывает падение доллара, который снижается, поэтому участники рынка ожидают более мягкой риторики со стороны ФРС на следующем заседании в феврале.
«В пятницу выходили данные о буровой активности от американской сервисной компании Бейкер Хьюз, показавшие, что за прошедшую неделю количество активных буровых установок снизилось на три единицы до 680 штук, что опять-таки позволяет говорить о потенциальном дефиците нефти. Как и ожидалось, цены вернулись к отметке 80 долларов за баррель. Фактор Китая будет и далее оказывать позитивное влияние на рынок нефти и концу месяца цена «черного золота» достигнет отметки в 90 долларов баррель», — заключает Александр Багманов.
Ранее экономист Никита Масленников объяснил, почему Западу не удастся взять под контроль цены на нефть.