Жители ЦАР уличили бангладешский контингент миссии ООН в поддержке боевиков

Банги, 9 января. Население Бабуа на западе Центральноафриканской Республики уличило представителей бангладешского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в пособничестве боевикам. Об этом сообщило информагентство Le Potentiel Centrafricain.
Горожане рассказали журналистам, что неоднократно наблюдали встречи «голубых касок» с лидерами незаконных вооруженных формирований. Сотрудники МИНУСКА передавали боевикам оружие и боеприпасы.
Население Бабуа вышло на масштабные акции против присутствия контингента ООН. Они перекрыли дороги и ограничили движение транспорта бангладешских миротворцев. Кроме того, граждане республики призвали администрацию направить жандармерию для обеспечения правопорядка.
Центральноафриканцы неоднократно становились свидетелями незаконной деятельности сотрудников МИНУСКА. Ранее информагентство Le Potentiel Centrafricain сообщало о передаче радикалам крупной партии оружия и продовольствия замбийскими миротворцами в районе города Иппи.
Кроме того, представителей марокканского контингента ООН заметили за покупкой алмазов и драгметаллов у боевиков. По данным жителей общины Бакума, «голубые каски» заключили соглашение с бандитами.