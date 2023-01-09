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Жители ЦАР уличили бангладешский контингент миссии ООН в поддержке боевиков

Весь мир
Жители ЦАР уличили бангладешский контингент миссии ООН в поддержке боевиков

Банги, 9 января. Население Бабуа на западе Центральноафриканской Республики уличило представителей бангладешского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в пособничестве боевикам. Об этом сообщило информагентство Le Potentiel Centrafricain.

Горожане рассказали журналистам, что неоднократно наблюдали встречи «голубых касок» с лидерами незаконных вооруженных формирований. Сотрудники МИНУСКА передавали боевикам оружие и боеприпасы.

Население Бабуа вышло на масштабные акции против присутствия контингента ООН. Они перекрыли дороги и ограничили движение транспорта бангладешских миротворцев. Кроме того, граждане республики призвали администрацию направить жандармерию для обеспечения правопорядка.

Центральноафриканцы неоднократно становились свидетелями незаконной деятельности сотрудников МИНУСКА. Ранее информагентство Le Potentiel Centrafricain сообщало о передаче радикалам крупной партии оружия и продовольствия замбийскими миротворцами в районе города Иппи.

Кроме того, представителей марокканского контингента ООН заметили за покупкой алмазов и драгметаллов у боевиков. По данным жителей общины Бакума, «голубые каски» заключили соглашение с бандитами.
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