МК: церемония коронации короля Карла III может быть признана недействительной

По данным аналитиков издания «Московский комсомолец», коронация рискует оказаться незаконной из-за похождений принца Чарльза во время брака с «королевой людских сердец» Дианой Спенсер. Известно, что британская принцесса знала об изменах мужа с Камиллой Паркер-Боулз.