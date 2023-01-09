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МК: церемония коронации короля Карла III может быть признана недействительной

Политика
МК: церемония коронации короля Карла III может быть признана недействительной

Церемония коронации сына покойной Елизаветы II Карла III может быть признана недействительной. Соответствующее заявление появилось в Сети.

По данным аналитиков издания «Московский комсомолец», коронация рискует оказаться незаконной из-за похождений принца Чарльза во время брака с «королевой людских сердец» Дианой Спенсер. Известно, что британская принцесса знала об изменах мужа с Камиллой Паркер-Боулз.

Авторы материала объяснили, что по законам англиканской церкви коронация разведенного монарха, признававшегося в прелюбодеянии, невозможна. Подобного инцидента история не наблюдает, указали эксперты, знакомые с обстоятельствами.
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